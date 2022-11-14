Москва, 14 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Выделенные дополнительные субсидии российским авиакомпаниям должны помочь сдержать рост цен на авиабилеты на внутренних рейсах и сохранить пассажиропоток на уровнях, близких к показателям 2021 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

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«По последним операционным показателям, российские авиаперевозчики на внутренних линиях в январе–октябре перевезли 66 млн человек, за аналогичный период 2021 года — 75,4 млн человек.

Учитывая сложности с эксплуатацией зарубежных воздушных судов, а также действующее с 24 февраля 2022 года ограничение на полеты в 11 важных аэропортов России, показатели не выглядят слишком уж пугающими.

Таким образом, выделенные ранее субсидии оказали поддержку авиаперевозчикам, поэтому, вероятно, и оставшиеся средства будут использованы в соответствии с заданной целью», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация выделила 9 млрд рублей из программ субсидирования, средства получат 19 перевозчиков.

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