Грайворон, Белгородская область, 14 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Емкость с дизельным топливом загорелась в результате обстрела ВСУ села Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области 14 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение ёмкости с дизельным топливом. Пострадавших нет», — написал Гладков.

Он уточнил, что на месте уже работают оперативные службы и пожарные расчеты.

Как сообщало ИА REGNUM, утром ВСУ обстреляли Валуйский горокруг, там сработали системы ПВО.