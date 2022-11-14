ВСУ обстреляли ферму в Белгородской области, произошёл пожар
Грайворон, Белгородская область, 14 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Емкость с дизельным топливом загорелась в результате обстрела ВСУ села Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области 14 ноября, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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Вячеслав Гладков
«Под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа. В результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства происходит горение ёмкости с дизельным топливом. Пострадавших нет», — написал Гладков.
Он уточнил, что на месте уже работают оперативные службы и пожарные расчеты.
Как сообщало ИА REGNUM, утром ВСУ обстреляли Валуйский горокруг, там сработали системы ПВО.