Усть-Канский район, Алтай, 14 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Pixabay.com Пожар

Тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами были найдены при тушении пожара в одном из домов села Козуль. По горячим следам подозреваемый в совершении преступления был задержан.

«При допросе он сообщил, что проживал совместно с убитой и совершил преступление из ревности, после чего, решив скрыть следы содеянного, поджёг дом с телами убитых», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кош-Агачском районе был задержан 39-летний местный житель по подозрению в убийстве бывшей жены, матери четырёх детей. Фигурант, по его словам, приревновал женщину, увидев её на улице с другим мужчиной.

Читайте также: Жителю Алтая предъявлено обвинение в жестоком убийстве многодетной матери