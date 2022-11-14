Москва, 14 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Из-за мировых конфликтов доля «серых» схем в мировой экономике увеличивается, а стало быть, у биткоина есть шансы вырасти в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Биткоин — это крайне спекулятивный инструмент. Ещё полгода назад он стоил 60 тысяч долларов. Сегодня около 16 тысяч. Падение в четыре раза. Понятно одно — сейчас биткоин это скорее средство платежа для «серых» схем. В обход банков. Такую уж нишу он занял в финансовой системе. Пока его использовать в другом формате нецелесообразно и слишком рискованно, — констатировал Головченко. — Проблема биткоина в том, что ещё никто не угадал, куда пойдет на него цена. Так что я бы ничего не исключал. Биткоин нужен для «серых» сделок. И доля «серых» схем растет по причине мировых конфликтов. Так что, может быть, на этом фоне и любви в биткоину со стороны молодежи он снова вырастет в цене».

Напомним, как сообщалось ранее, 14 ноября цена биткоина продолжила снижаться.