Москва, 14 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. На расширение производства авиационных двигателей планируется выделить около 44 млрд рублей. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Government.ru Михаил Мишустин

«По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов», — сказал Мишустин.

По его словам, на эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 млрд рублей федеральных средств. Мишустин уточнил, что перед авиапромом стоят чёткие задачи. В частности, в течение двух лет нужно обеспечить выпуск порядка 50 двигателей ПД-8 (используются в «Суперджетах»), 20 двигателей ПС-90А (применяются в среднемагистральных Ту-214). Кроме того, запланирован выпуск 14 двигателей ПД-14 для лайнера МС-21.