Москва, 14 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Переход на другую систему расчетов нефтяных котировок, скорее, может помочь российскому бюджету, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Maureen Нефтепровод

«А вот сами котировки могут оказать под давлением, как минимум из-за самого факта пересчета.

Это повысит риск для инвесторов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — пояснил эксперт.

Как сообщало, Министерство финансов России в I квартале 2023 года пересмотрит ценообразование нефти Urals, так как российская нефть перестанет поступать в Европу.

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