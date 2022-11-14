Москва, , 15:10 — REGNUM Для усовершенствования законодательства в области регулирования средств индивидуальной мобильности нужно провести тщательную работу с определением ряда пунктов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявил член президиума СПЧ Кирилл Кабанов.

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«Когда мы говорим о статистике по травмам, то рост связан не с практическим ростом — просто фиксировать стали правильно: раньше юридически это было «столкновение пешехода с пешеходом». Мы должны определить статус, правила и ввести ограничения по возрасту и по знаниям», — сказал Кабанов.

Он призвал признать поправки, которые существуют, «слаборегулируемыми»: «А второе — нужно ввести ограничения. Далее в ГОСТах нужно определять символы, введя ограничения на ввоз или производство неуправляемых моделей, и, главное, определить статус участника дорожного движения».

Кабанов посетовал на то, что «правительство, понятно, скажет, что так нельзя, но как по-другому?».