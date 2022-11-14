Москва, , 15:13 — REGNUM Именно западные санкции подстегнули глобальную рецессию, ускорив все деструктивные для мировой экономики процессы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал высказывание главы британского министра финансов Джереми Ханта о том, что это Россия несет ответственность за тяжёлое экономическое состояние и рецессию в Соединенном Королевстве.

Джереми Хант Chris McAndrew

«Британский министр необъективен. Именно западные санкции подстегнули рецессию, ускорив все деструктивные для мировой экономики процессы, — сказал Пальченко. — Но даже не они стали их причиной. Неизбежным кризис сделали не события на территории [б. УССР]. Все началось гораздо раньше — с действий западных элит, перегревших печатные станки в три приёма. Во-первых, это политика затыкания дыр, образовавшихся после кризиса 2008 года, которые заливали бесплатными деньгами. Во-вторых, это попытка сохранения политического и экономического контроля над миром, вылившаяся в значительные и неоправданные государственные расходы, решённые опять-таки печатным станком. В-третьих, это пандемия, последствия которой вновь заливались деньгами».

Впрочем, как полагает Пальченко, не будь пандемии, кризис всё равно бы случился.

«Запад почему-то решил, что для дальнейшего процветания можно не думать о производительности труда и собственном реальном секторе, а вместо этого нужно «всего лишь» и дальше сохранять монополию на высокие технологии вместе с политическим контролем доброй трети мировых правительств, — сказал эксперт. — Однако что-то пошло не так, учёные в развивающихся странах не сидели сложа руки и лишили Запад технологического преимущества, а потребители в этих странах тоже однажды решили сами пользоваться продукцией, которую производят, увеличив внутренний спрос в своих экономиках. Иными словами, Запад стал банально неконкурентоспособен с точки зрения материального производства, и уровень потребления его населения и расходы его правительств вдруг оказались, что называется, не по средствам. Это не могло продолжаться вечно. Так что Россия тут вообще не причём».

Как подытожил Пальченко, мир меняется, и от глобалистской модели движется в сторону создания отдельных достаточно закрытых валютных зон с разной себестоимостью.

«Этот процесс был неизбежен и не мог не сопровождаться кризисами», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хант заявил, что рецессия в Великобритании была спровоцирована общемировой ситуацией.

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