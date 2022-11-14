Москва, 14 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предложил олимпийской чемпионке по фигурному катанию, депутату Госдумы Ирине Родниной («Единая Россия») оценить работу депутатов Государственной думы. Об этом 14 ноября он заявил журналистам.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

Ранее Роднина заявила, что российские футбольные клубы должны закрываться, если не оправдывают расходы на своё содержание.

«Ну примерно то же самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов», — сказал Карпин.

«Пусть они дадут клубам заработать, помогут людям на стадионы ходить. А пока это разговор ни о чём. Тем более с депутатом», — добавил он.