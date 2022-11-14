Москва, , 15:01 — REGNUM В целом, действительно, Китай и Индия теперь, скорее всего, закрепляются как главные покупатели российской нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Добыча нефти в ОАЭ Basil D Soufi

«И это поможет сохранить российскую нефть на рынке, не вызвав на нем серьезного дисбаланса. При этом из-за отсутствия у России выбора, кому и как продавать нефть, Китай и Индия могут требовать еще больших скидок, которые и без того сейчас достигают 25-40%.

В целом России, скорее всего, все же придется так или иначе сокращать масштабы добычи нефти.

Но если Индия, Китай и некоторые другие страны продолжат покупать черное золото из РФ, объёмы снижения добычи российской нефти будут заметно ниже, что может предотвратить большой шок предложения на нефтяном рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничение цен на российскую нефть будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают.

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