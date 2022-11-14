Пермь, 14 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Пермском крае названы приоритетные направления развития агропромышленного комплекса до 2025 года. Информация об этом опубликована на сайте краевого правительства.

Молоко. Коровы

Власти утвердили стратегию развития АПК на ближайшие годы. Как отметил министр агропромышленного комплекса Павел Носков, ввиду климатических условий основным направлением агропромышленного комплекса Прикамья является молочное животноводство. На эту сферу приходится порядка 70% регионального продукта. Остальная часть — растениеводство, эта отрасль является вспомогательной и направлена на создание кормовой базы для животноводства.

Министр подчеркнул, что по основным показателям продуктивности рейтинг Пермского края растет, но ряд направлений требует доработки. Так, до 2015 года Прикамье лидировало по надоям молока не только в Приволжском федеральном округе, но и в стране. По итогам 2021 года регион улучшил данные показатели, однако Прикамью необходимо вновь занять высокие позиции среди других регионов. «Эти предпосылки и сформировали основные и приоритетные направления в стратегии развития», — сказал Носков.

В качестве сильных сторон АПК региона названы развитие молочного животноводства и уровень его переработки, свободные земельные ресурсы и выгодное логистическое расположение региона. Среди задач, требующих работы, указаны дефицит кадров, уровень развития коммунальной инфраструктуры на сельских территориях, недостаточное внедрение и применение технологий.