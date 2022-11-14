Кишинёв, 14 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду созвала на состоявшее ночное совещание только депутатов основанной ею партии «Действие и солидарность» (ПДС), продемонстрировав предвзятое отношение к политическим силам. Об этом говорится в обнародованном 14 ноября заявлении Партии социалистов.

European People's Party Майя Санду

«Ночное заседание» показало, что всю ответственность за ситуацию в Молдавии несёт только один человек — президент Майя Санду. Именно она руководит деятельностью всех институтов власти в ручном режиме», — говорится в заявлении.

По мнению авторов заявления, созыв такого совещания свидетельствует, что во власти и в партии разразился политический кризис. Отмечается, что на встречу не допустили даже журналистов из провластных СМИ.

В Партии социалистов призвали все «здравые» политические силы объединиться для борьбы установившимся в стране режимом.

Напомним, Санду формально вышла из ПДС пред тем как участвовать в президентских выборах. Она отметила, что сделала это для того, чтобы соблюдать равную удалённость от всех партий.