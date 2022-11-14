Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону переправа через реку Дон на остров Зелёный с 15 ноября будет закрыта. Об этом в своём телеграм-канале 14 ноября проинформировал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Река Дон

За сутки до закрытия Логвиненко уточнил, что понтонная переправа будет закрыта как для автомобилистов, так и для пешеходов. Мост в створе улицы 29-я Линия на остров Зелёный теперь откроют лишь в апреле 2023 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года понтонный мост на остров Зелёный был повреждён из-за повышения уровня воды в реке Дон. За три года до этого, 4 ноября 2018 года, переправа ушла под воду. Из-за разгула стихии затонули два пролёта моста.