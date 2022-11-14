В Орле проверяют данные о торговле вещами для участников СВО
Орел, 14 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Скандал разразился в Орле вокруг сбора помощи для участников специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Тёплые носки для солдат, которые защищают Родину
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жительница Орла связала тёплые вещи для участников СВО, однако позже якобы обнаружила их в качестве товара на Южном рынке. Женщина разволновалась и у неё, как сообщается, произошёл сердечный приступ.
«Сегодня мэр Орла Юрий Парахин связался с «автором» этого инфоповода. Спросил контакты женщины и адрес, куда она отнесла носки. Контакты мужчина предоставлять отказался, но с её слов сказал, что изделия она отдала в пункт сбора на Южном рынке», — приводит издание «Орёлград» комментарий мэрии.
Отметим, всего в Орле администрацией города организованы три пункта сбора посылок для участников СВО.