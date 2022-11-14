Ашхабад, 14 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов выразили соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом в Стамбуле. Об этом 14 ноября сообщили в МИД Туркмении.

Флаг Туркмении

«Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и председатель (верхней палаты парламента) Гурбангулы Бердымухамедов направили письма в адрес президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых выразили соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Погибли шесть человек, пострадали более 80.

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