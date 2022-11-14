Донецк, 14 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Киевский район в северной части Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает 14 ноября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

Обстрел зафиксирован в 14:30 с позиций киевских войск в населённом пункте Орловка. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала суток ВСУ несколько раз обстреливали Киевский район, в том числе ракетами из БМ-21 «Град».

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