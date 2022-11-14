Москва, 14 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. История с введением потолка цен на российскую нефть продолжает обрастать новыми заявлениями по мере приближения даты начала действия этих ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Penyulap Добыча нефти в Каспийском море

«Стоит напомнить, что 5 декабря 2022 года должен вступить в силу запрет на покупку российской нефти выше установленной цены, а с 5 февраля 2023 года — на нефтепродукты. Хотя на текущий момент США и остальные участники G7 еще не определились с уровнем, на котором должны быть цены.

Сейчас в этой авантюре участвуют страны G7 и Австралия, также ведутся переговоры с Южной Кореей и Новой Зеландией. И создается четкое убеждение в маразме и отсутствии мозга у представителей этих государств.

Видимо возомнив себя Богами, они считают, что могут устанавливать любые правила и весь мир должен им следовать. Но благо в мире еще сохранился здравый разум и политическая воля.

Основные торговые партнеры России, а это Индия и Китай, отказываются от участия в этой сделке, хотя штаты продолжают оказывать давление на регулярной основе. Но рычагов, способных склонить эти государства на свою сторону у Запада просто нет.

Китай — это мощная экономика, которая плотно интегрирована в мировую, Индия — это быстро развивающийся регион, куда текут инвестиции со всего мира, включая компании из США. Ссорится с ними для штатов сродни экономическому самоубийству.

Тем не менее определенные словесные высказывания продолжаются. Глава Минфина США Джанет Йеллен высказала мнение, что ограничение цен на российскую нефть будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые покупают у нас нефть. При этом за день до этого, сообщали, что не против, если Индия будет покупать нефть в РФ по цене выше установленной, без использования западных услуг.

Стоит отметить, что Китай и Индия уже получают российские энергоресурсы с большим дисконтом к рыночным ценам. Причем доля российской нефти выросла до 22% в индийском импорте, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

Вдобавок правительство Индии планирует нарастить товарооборот с Россией в два раза и задействовать национальные валюты в расчетах. Китай также в разы увеличил закупки нефти в РФ, а товарооборот растет как на дрожжах приближаясь к 200 млрд долларов в год. Эти независимые в своей политической воле страны прекрасно понимают, что дружить гораздо выгоднее, чем ссориться.

В отличие от Запада, Индия и Китай, услышали заявления Путина и Новака, что Россия не будет ничего поставлять странам, которые установят потолок цен. А без российской нефти на мировом рынке взлетят выше 120$ за баррель.

Поэтому разговоры о механизме ограничения цен на российскую нефть — это тявканье Запада от бессилия, дабы показать, что они что-то делают. Да, сложности с изменением логистических цепочек, созданием танкерного флота, страхования конечно будут, но это решаемые моменты.

Да и сами страны G7 наверняка в итоге будут закрывать глаза на любые схемы обхода этих санкций, иначе высокая стоимость на энергоресурсы вновь взвинтит инфляцию и остановит экономический рост», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение цен на российскую нефть выгодно Китаю, Индии и другим покупателям, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.

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