Якутск, , 15:05 — REGNUM Нештатная ситуация на магистрали подачи тепла, которая произошла в столице Якутии сегодня утром, могла перерасти в ЧС, если бы не была устранена оперативно. Об этом сообщил в своём телеграм-канале 14 ноября глава города Евгений Григорьев, подчеркнув, что без отопления могли остаться дома, в которых живут тысячи людей.

Прорыв на теплотрассе Администрация Ростова

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Кроме того, ЧП угрожало социальным и коммерческим объектам в Гагаринском округе Якутска. Мэр также рассказал о рисках отключения отопления десятков многоквартирных домов. Сейчас теплоснабжение уже практически восстановлено в жилом фонде, социальные объекты полностью подключены к теплу.

«Хочу поблагодарить за слаженную работу аварийные бригады, не допустившие крупной ЧС в городе. Вместе с тем, считаю, что необходимо провести «разбор полетов» о причинах происшествия, принять необходимые меры, чтобы не допустить повторения наступившей зимой», — отметил Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, трубы, по которым в жилые дома поступала вода для отопления, упали с опор. В Якутске на тот момент температура воздуха была около — 30 градусов. На теплотрассе возникли три прорыва, теплоснабжение домов в части Якутска вынужденно ограничили. Магистраль восстановили около 15:00 по местному времени.