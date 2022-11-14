Москва, , 15:10 — REGNUM Ряд предложений по правовому полю в области использования средств индивидуальной мобильности, поданные в правительство РФ, остались нереализованными. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявил член президиума СПЧ Кирилл Кабанов.

Подростки на электросамокате Kristoffer Trolle

«Мы два года занимаемся этой проблемой. У нас было два или три раза заходов по документам в правительство. Мы обсуждали правовое регулирование, и предложения, которые мы подали вам, остались нереализованными», — сказал Кабанов.

Он напомнил о быстроразвивающемся бизнесе в сегменте СИМов: «Бизнес-интересы активно лоббируются и поддерживаются. Понятно, что бизнес развивается в Москве, и все попытки предложить разумное регулирование сталкивались сначала с рекомендациями Минтранса по ограничению веса, скорости и т.д., а последняя встреча состоялась в том числе и с сотрудниками ГИБДД, которые предложили определить статус участника».