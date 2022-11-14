В СПЧ заявили о бизнес-интересах в области регулирования законов по СИМ
Москва, 14 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Ряд предложений по правовому полю в области использования средств индивидуальной мобильности, поданные в правительство РФ, остались нереализованными. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявил член президиума СПЧ Кирилл Кабанов.
«Мы два года занимаемся этой проблемой. У нас было два или три раза заходов по документам в правительство. Мы обсуждали правовое регулирование, и предложения, которые мы подали вам, остались нереализованными», — сказал Кабанов.
Он напомнил о быстроразвивающемся бизнесе в сегменте СИМов: «Бизнес-интересы активно лоббируются и поддерживаются. Понятно, что бизнес развивается в Москве, и все попытки предложить разумное регулирование сталкивались сначала с рекомендациями Минтранса по ограничению веса, скорости и т.д., а последняя встреча состоялась в том числе и с сотрудниками ГИБДД, которые предложили определить статус участника».