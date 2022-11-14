Москва, , 14:58 — REGNUM Правительству РФ стоит более детально прорабатывать в будущем проект федерального бюджета, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Михаил Щапов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы Госдума планирует рассмотреть 22 ноября 2022 года. 14 ноября думский комитет по бюджету и налогам начал обсуждать поправки, поступившие к проекту главного финансового документа страны.

«В целом, из года в год наблюдаем, как правительство делает работу над собственными ошибками при подготовке бюджета прямо во время его обсуждения. С одной стороны хорошо, что не в ходе исполнения. С другой стороны, мы ждем от чиновников более детальной проработки бюджета в будущем», — отметил Щапов в своем телеграм-канале.

По его словам, поправки, которые поступили от депутатов Госдумы, в основном предлагают увеличить финансирование на строительство новых и ремонт старых социальных объектов, различные льготы и выплаты гражданам.

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