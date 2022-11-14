Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области с помощью специального чат-бота в мессенджере «Телеграм» смогут узнать об имеющихся мерах поддержки для мобилизованных в Вооруженные Силы граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Пользователи смогут узнать о разовых денежных выплатах мобилизованным, ежемесячных компенсациях за квартплату и коммунальные услуги. Также жители Ленобласти смогут получить информацию об оздоровительном курсе, техсредствах для реабилитации и других мерах поддержки.

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«Сегодня в Ленинградской области разработан обширный пакет мер поддержки мобилизованных и добровольцев. Чат-бот поможет разобраться в мерах поддержки комитета по соцзащите. Это еще один удобный навигатор в дополнение к памяткам и публикациям в наших соцсетях», — пояснила глава комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева.

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Отметим, что узнать о разработанных мерах поддержки можно и с помощью горячей линии по номеру 8-800-600-00-00.