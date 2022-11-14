Чебоксары, 14 ноября 2022, 14:54 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев опроверг слухи о новой мобилизации, подчеркнув, что Вооружённые силы России «способны решить поставленную президентом задачу тем составом, который сформирован». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель региона заявил 14 ноября в прямом эфире, отвечая на вопросы жителей.
В ходе эфира поступили вопросы о том, планируется ли ещё одна мобилизация в Вооружённые силы России.
Он напомнил, что финансовая поддержка оказывается как за счёт бюджетных и благотворительных средств:
На вопрос о сроках службы мобилизованных в ВС РФ Олег Николаев сообщил, что «до момента выполнение тех задач, которые возложены на Вооружённые силы Российской Федерации в соответствии с решениями» президента, который так же является Верховным главнокомандующим.
Напомним, что ранее руководитель республики встретился с мобилизованными земляками, которые находятся в воинской части в Ульяновске. После поездки он подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным в размере 50 тыс. рублей. До этого расходы на поддержку военнослужащих и членов их семей оценивались в 400 млн рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев подчёркивал, что Россия борется с фашизмом «в его мировом проявлении», который «финансово подпитывается» коллективным Западом. И речь идёт не только о защите суверенитета и самостоятельности страны, но и формировании «нового миропорядка».
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