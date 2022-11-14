Чебоксары, 14 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев опроверг слухи о новой мобилизации, подчеркнув, что Вооружённые силы России «способны решить поставленную президентом задачу тем составом, который сформирован». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель региона заявил 14 ноября в прямом эфире, отвечая на вопросы жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В ходе эфира поступили вопросы о том, планируется ли ещё одна мобилизация в Вооружённые силы России.

«Таких решений нет. На сегодняшний день [Вооружённые силы РФ] способны решить поставленную президентом задачу тем составом, который сформирован. Для того, чтобы это получилось, мы с вами все, прежде всего, будем в них [военнослужащих] верить, помогать им всячески. Этим мы и занимаемся», — сказал Олег Николаев.

Он напомнил, что финансовая поддержка оказывается как за счёт бюджетных и благотворительных средств:

«И всё это вместе должно обеспечить в кратчайшие сроки выполнение задач, которые поставлены президентом».

На вопрос о сроках службы мобилизованных в ВС РФ Олег Николаев сообщил, что «до момента выполнение тех задач, которые возложены на Вооружённые силы Российской Федерации в соответствии с решениями» президента, который так же является Верховным главнокомандующим.

«Президентом поставлена задача денацификации, которая преследует глобальную миссию и задачу. Я лично верю в то, что наши Вооружённые силы […] способны решить все задачи в кратчайшие сроки. Для этого есть всё необходимое. И конечно, если мы ещё и сплотимся в умах, вере и сердцах в намерении достичь этого результата, то победа придёт как можно быстрее», — отметил Олег Николаев.

Напомним, что ранее руководитель республики встретился с мобилизованными земляками, которые находятся в воинской части в Ульяновске. После поездки он подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным в размере 50 тыс. рублей. До этого расходы на поддержку военнослужащих и членов их семей оценивались в 400 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев подчёркивал, что Россия борется с фашизмом «в его мировом проявлении», который «финансово подпитывается» коллективным Западом. И речь идёт не только о защите суверенитета и самостоятельности страны, но и формировании «нового миропорядка».