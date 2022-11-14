Горловка, ДНР, , 14:53 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освободили российские войска.