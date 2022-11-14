Москва, 14 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Дискуссия, развернувшаяся по поводу того, каким должен быть этот «потолок», не утихает в последние месяцы, поскольку все понимают, что если сделать этот потолок слишком низким, есть риск, что Россия вовсе прекратит поставки, а если слишком высоким — то он не будет иметь никакого практического смысла, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

ArtseBie Нефть

«Как известно, странами «Большой семерки» были согласованы ограничения цен на поставки российской нефти морским транспортом с 5 декабря 2022 года. Страховым и судоходным компаниям западных стран будет запрещено оказывать свои услуги российским экспортерам нефти, если только она не был продана по некой установленной «потолочной» цене или ниже нее.

Крупные развивающиеся страны — Китай и Индия — сегодня выступают ключевыми импортерами российской нефти, перевозимой морем. Казалось бы, интерес Китая и Индии в предельной цене может быть таким же высоким, как и у стран «Большой семерки».

Однако развивающиеся страны с опасностью оценивают ограничения в виде предельных цен, поскольку Россия в качестве меры ответа может прибегнуть к кратковременной приостановке поставок, дождавшись реакции рынка в виде дефицита и цен в виде их роста, а такая реакция будет почти мгновенной.

Скорее, Китай и Индия будут проводить собственную взвешенную политику, поскольку и так уже получают российскую нефть с большим дисконтом, а на азиатском рынке развитым странам почти невозможно вводить свои ограничения, учитывая напряженные отношения между США и Китаем.

Вряд ли нынешний рост мировых цен на нефть можно полностью считать искусственным и возникшим вследствие нынешнего военно-политического конфликта. Однако в условиях сохранения неопределенности в мировой экономике цены на нефть объективно будут расти и введение предельных цен лишь усилит неопределенность на рынке, спровоцировав новый виток роста цен.

К тому же, как показывает практика, многие страны уже научились обходить санкции, сохраняя взаимную торговлю. Опыт санкций в отношении нефтяного экспорта из Венесуэлы и Ирана, например, показывает, что серых схем для обхода санкций может возникнуть множество, включая «смешивание» разной нефти, использование теневого танкерного флота, учреждение специальных дочерних компаний, которые оформляют сделки по ценам в пределах потолка, тогда как поставки идут по обычным ценам.

До тех пор, пока наращивание физических объемов поставок позволит России компенсировать снижение прибыли, обусловленное скидками для развивающихся стран, наша страна будет стабильно продолжать экспорт нефти.

В дальнейшем российский экспорт будет разобщен: направляясь в развивающиеся странами с дисконтом, предложение для развитых стран станет более дорогим. Наличие на мировом рынке нефти разных цен, в свою очередь, предоставит дополнительные возможности для ценового арбитража и спекуляций со стороны трейдеров, что еще больше расшатает рынок.

Наконец, разные цены приведут к росту спроса со стороны развивающихся стран и падению со стороны развитых. Это, очевидно, приведет к относительному росту конкурентоспособности экономик первых по сравнению с последними», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение цен на российскую нефть будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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