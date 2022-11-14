Москва, , 14:49 — REGNUM Попыткой строительного бизнеса пролоббировать выгодные поправки назвал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей миронов предложение распространить проекты комплексного развития территорий (КРТ) на участки с частными и садовыми домами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Дача

«Это попытка строительного бизнеса пролоббировать выгодные поправки в и без того лоббистский закон. Мало им многоквартирных домов, которые закон о КРТ позволяет сносить и расселять как угодно, еще замахнулись и на дачные участки!» — возмущен Миронов.

По мнению парламентария, ранее принятый Госдумой закон о комплексном развитии территорий «фактически допускает принудительное изъятие жилья, снос любых домов и расселение их жителей в любые районы на усмотрение региональных властей».

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) обратились в Минстрой РФ с инициативой по «дачной реновации».

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