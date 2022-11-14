Нефтеюганск, Югра, , 16:04 — REGNUM В ХМАО на скамье подсудимых оказалась гендиректор ЖЭУ№7 Нефтеюганска по обвинению в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Хищение бюджетных средств Prokuror-kaluga.ru

По версии следствия, гендиректор ЖЭУ№7, повысив тарифы на ремонт и содержание многоквартирных домов, в 2013–2016 годы похитила более пяти миллионов рублей. Средствами она распорядилась по собственному усмотрению.

Повышение тарифов гендиректор управляющей компании проводила без участия собственников жилья, как это положено по закону. Женщина обвиняется по п.3 ст.30, ч.4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере»). В ближайшее время данное дело суд рассмотрит по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области суд рассмотрит дело против бывшего главы физкультурно-оздоровительного центра, который обвиняется в мошенничестве с ущербом в один миллион рублей.

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