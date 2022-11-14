Бишкек, , 14:48 — REGNUM Полномочный представитель президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов в ходе рабочего визита в Южную Корею рассказал местным предпринимателям о гидроэнергетическом потенциале Киргизии и предложил им заняться строительством ГЭС на территории республики.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представители южнокорейского бизнес-сообщества пообещали рассмотреть возможность постройки малой гидроэлектростанции мощностью до 5 мегаватт в Нарынской области.

Также губернатор обсудил с зарубежными коммерсантами вопросы, касающиеся проектов по строительству в Киргизии овощных теплиц и предприятий по переработке овса.

Напомним, что гидроэнергетический потенциал Нарынской области Киргизии позволяет построить на территории региона каскад гидроэлектростанций общей мощностью 2,5 гигаватта.

Отметим, ранее исполнительный директор «Electricite de France» Беатрис Бюффон заявила о том, что крупнейшая государственная энергетическая компания Франции заинтересовалась возможностью вложить инвестиции в проекты по строительству ГЭС в Киргизии.