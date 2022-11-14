Москва, 14 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освободили российские войска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Освобождение Павловки, уточнили в ведомстве, стало результатом упорных боёв. Село полностью освобождено от сил киевского режима 14 ноября.

Днём ранее военное ведомство сообщило, что на донецком направлении полностью освобождён посёлок Майорск. Российские войска освободили его в результате успешного наступления.

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