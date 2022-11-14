* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 14 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз считает опасения стран по поводу присутствия террористических группировок в Афганистане необоснованными и заявляет, что нет никаких доказательств того, что с афганской земля исходит угроза для других стран. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Индия и Пакистан на Генеральной Ассамблее ООН выразили озабоченность по поводу присутствия террористических групп в Афганистане.

Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подчеркнул, что опасения по поводу присутствия таких группировок, как «Лашкаре-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джаш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основаны на ложной информации, и что Афганистан не угрожает интересам какого-либо государства.

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«Нет никаких документов и доказательств того, что с территории Афганистана исходит угроза интересам других стран, из чего следует, что заявления, сделанные в этом отношении, основаны на ложной информации. Мы надеемся, что объективные реалии нашей страны будут поняты», ― сказал Tolo News Карими.

Ранее несколько стран, обеспокоенных этим вопросом, обратились к международному сообществу с просьбой принять серьёзные меры в отношении деятельности террористических группировок в Афганистане.

Напомним, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отрицало присутствие террористических группировок в Афганистане и подчеркивало, что никому не будет позволено использовать афганскую территорию против других стран.