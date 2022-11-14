Луганск, 14 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Первым заместителем министра образования и науки Луганской Народной Республики стал Пётр Ишков. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

Чуть менее полугода Ишков занимал пост заместителя министра образования и науки ЛНР.

ИА REGNUM сообщало, что Пётр Ишков занял должность заместителя министра образования и науки ЛНР в июле 2022 года. До этого назначения он с 2020 года занимал пост в министерстве просвещения России.

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