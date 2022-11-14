Джакарта, , 14:43 — REGNUM В данный момент идёт работа над итоговой декларацией саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдёт на Бали. Об этом 14 ноября рассказал находящийся в Индонезии министр иностранных дел России Сергей Лавров, видеозапись его слов опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Mid.ru

«Завтра несколько выступлений, завтра мы будем принимать итоговую декларацию, только что звонила министр иностранных дел Индонезии, которая является председателем министерского процесса, сейчас завершаются переговоры», — сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ передал всем огромный привет после появившихся в ряде западных СМИ сообщений о том, что он якобы был госпитализирован в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла данные американских СМИ о якобы случившейся госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова.