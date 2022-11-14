Тбилиси, 14 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 14 ноября принял прибывшего в Тбилиси министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«Стороны обсудили стратегическое партнёрство двух стран и повестку будущего сотрудничества… Беседа коснулась важности обеспечения мира и стабильности для благополучия народа и развития региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гарибашвили и Гасанов обсудили недавний визит в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они подчеркнули, что между странами сложились добрососедские отношения. Также стороны рассмотрели взаимодействие отраслевых ведомств и инфраструктурных проектов регионального значения.

Напомним, Алиев, находясь с визитом в Тбилиси заявил, что грузинские власти дали принципиальное согласие на прокладку, через республику линии электропередачи, которую планируется проложить в Европу для экспорта электроэнергии из Азербайджана.