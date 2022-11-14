Москва, 14 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики полностью освобождён в результате боёв. Об этом 14 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

«14 ноября в результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка Донецкой Народной Республики», — рассказали в Минобороны в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что населённый пункт был освобождён от противника примерно на 90%.

Отметим, что Павловка расположена в пригороде Угледара.