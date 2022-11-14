Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Американская актриса Энн Хэтэуэй выступила с серией посланий о равенстве женщин и призвала лидеров G20 уделять больше внимания роли женщин в мире, сообщает CNN Indonesia.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

Энн Хэтэуэй выступила на саммите «Деловой двадцатки» на Бали 14 ноября.

«Я уверена, вы знаете, что равенство между женщинами и мужчинами приведет к безопасности, процветанию и успеху», — заявила американская актриса, которая также является послом организации «ООН-женщины».

«Однако реальность, с которой мы сталкиваемся, такова, что при нынешнем уровне прогресса для достижения гендерного равенства может потребоваться еще 300 лет», — продолжила Энн Хэтэуэй.

«Я надеюсь, мы все понимаем, что три столетия — это слишком долго. Требуется нечто большее, чем просто надежда, чтобы привести нас к лучшему будущему. Наше нынешнее состояние далеко от хорошего», — добавила актриса.

Напомним, саммит глав государств G20 состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года.

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