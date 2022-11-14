Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Китаю и Соединенным Штатам необходимо выстраивать двусторонние отношения, опираясь на историческую базу. Об этом 14 ноября заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на Бали.

U.S. Department of State Джо Байден и Си Цзиньпин

«Китай и США должны относиться к истории как к зеркалу и позволить ей определять будущее [двусторонних отношений]», — заявил Си Цзиньпин.

Он также подчеркнул важность личных встреч для развития двусторонних отношений.