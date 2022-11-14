Красноярский край, 14 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Заседание оперативного штаба по вопросам введения на территории Красноярского края режима базовой готовности состоялось в регионе 14 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, помимо вопросов безопасности на заседании обсудили вопросы выплат и другой социальной помощи мобилизованным гражданам и членам их семей.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Напомним, 1 ноября 2022 года в силу вступил указ губернатора региона о мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Жители края активно подают документы на получение разного рода помощи, уточнили власти региона.

Больше всего заявлений оформлено на выплату единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих. Кроме того, супруги мобилизованных активно подают документы на выплату компенсации в 6,5 тысячи рублей, если ребёнок не ходит в детсад. Пожилые родственники военнослужащих оформляют документы на получение соцуслуг на дому.

По словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, комплексные центры социального обслуживания населения региона связываются со всеми семьями военнослужащих, уточняют, какая им необходима помощь. Составляются социальные паспорта семей. Проводятся опросы, нуждаются ли семьи в бытовой помощи и так далее.

Губернатор края Александр Усс поручил министерству социальной политики оперативно рассматривать все поступающие заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, власти края обещали, что каждому мобилизованному из региона выплатят по 100 тысяч рублей. Военнослужащим и их семьям оказывают помощь предприниматели, представители власти, общественные организации, волонтёры, неравнодушные красноярцы.