Москва, 14 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Российским авиакомпаниям дополнительно выделены субсидии в размере 9 млрд рублей на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны. Эти средства решают две задачи, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Пётр Кирьян.

(сс) Adrian Pingstone Самолет

«Во-первых, помогают авиаперевозчикам удерживать летные коллективы, не прибегать к сокращениям в ситуации, когда часть аэропортов на юге России не работают и уже девять месяцев не принимают рейсы.

Во-вторых, выделенные субсидии позволяют сохранять не самые рентабельные региональные направления, перевозки по которым выполняют социальную функцию.

То, что основную массу средств получает несколько больших авиаперевозчиков не должно вводить в заблуждение, поскольку помощь оказывается и локальным игрокам (соразмерно парку самолетов, штату и числу рейсов)», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация поделила 9 млрд рублей — сэкономленные средства от одной из программ субсидирования — между 19 перевозчиками.

Читайте также: Субсидии на 9 млрд рублей получат 19 авиакомпаний России