Москва, 14 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Губернаторам регионов России следует уделить особое внимание поддержке участников специальной военной операции. Об этом 14 ноября в ходе встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я с коллегами когда общаюсь, о чем хотел бы сказать, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелёгкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции», ― отметил глава государства.

Российский лидер попросил главу Алтайского края также «обратить на это особое внимание».

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Как сообщало ИА REGNUM, в частности, в Башкирии предусмотрели дополнительные меры поддержки для участников спецоперации на территории б. УССР, состоящих в программе жилстройсбережений. Теперь участники СВО или члены их семей (супруги, родители) смогут досрочно снять накопления вместе с начисленной на них бюджетной премией. Также им дано право «заморозить» участие в программе без каких-либо штрафных санкций, после демобилизации накопления можно будет возобновить.

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