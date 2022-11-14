Москва, 14 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Предстоящая зима может стать последней в сотрудничестве Газпрома и Молдавии, заявил глава комиссии парламента страны по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Я знаю, что это последняя зима, которой Кремль сможет шантажировать нас энергией. С 2023 года — «прощай, Газпром!» — написал он в социальной сети.

Он предложил «закончить то, что начали», чтобы «быть в порядке». Депутат уверен, что Молдавия сможет пережить зиму, которая может оказаться сложной из-за энергетического кризиса.