Бишкек, , 14:34 — REGNUM Сотрудники спецслужб Киргизии арестовали одного из региональных лидеров религиозно-экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

Задержанный Kyrgyzkorm.kg

В ведомстве отмечают, что он был объявлен в межгосударственный розыск одним из соседних государств и скрывался от правосудия в южной столице Киргизии — городе Оше.

Следствие установило, что задержанный активно занимался вербовкой и обучением новых адептов группировки, координировал деятельность экстремистского подполья в Ферганской долине и поддерживал контакты с экстремистами на территории б. УССР, Польши, Чехии и Швеции.

Спецслужбы Киргизии проверяют его причастность к другим преступлениям на территории республики. После этого экстремиста экстрадируют по запросу соседней страны.

ИА REGNUM напоминает, что в Сирию, Афганистан и Ирак за последние несколько лет выехали около 800 граждан Киргизии, которые принимают участие в боевых действиях против правительственных сил в этих странах. Почти половина из них — женщины и дети.

Отметим, что ранее спецслужбы Киргизии задержали члена террористической ячейки, финансировавшего и обеспечивавшего поддельными документами боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также помогавшего организовать атаку террориста-смертника на посольство Китая в киргизской столице 30 августа 2016 года.