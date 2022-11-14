Москва, , 14:36 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку в проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, в которых предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований, которые будут направлены на развитие футбола в Крыму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Футбол

«Это увеличение бюджетных ассигнований в связи с увеличением контингента обучающихся юных футболистов в целях выполнения задач по развитию футбола на территории республики Крым», — сказала на заседании комитета замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова, представляя поправку.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что клубы Крыма и Севастополя смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023–2024 годов.

Читайте также: В РФС назвали приоритетом развитие футбола на всей территории страны