Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга впервые встал на сторону городского комитета по имущественными отношениям по делу о торгах относительно дальнейшего использования Конюшенного ведомства в центре Северной столицы. Ранее суд вставал на сторону ООО «БИМС», которое предъявило судебный иск к комитету, требуя отменить итоги торгов.

Дарья Драй ИА REGNUM Конюшенное ведомство

Ранее суд рассмотрел апелляционную жалобу комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга и ООО «БахчаСарай» на определение Арбитражного суда Петербурга от 21 июня 2022 года об обеспечительных мерах, принятое по заявлению ООО «БИМС». Компания направляла иск к КИО о признании торгов и договора по Конюшенному ведомству недействительными.

Тогда суд жалобу КИО не принял и оставил решение в силе. Однако на заседании 11 ноября власти Петербурга выиграли суд, передаёт РБК. Это первая победа в серии предстоящих комитету судебных тяжб. Оспорить итоги аукциона по Конюшенному ведомству пытаются ещё два несостоявшихся участника торгов, АО «Футуро» и АО «Альфа». Заседание по их искам перенесли с 14 на 17 ноября.

Напомним, что торги проводились на право заключения договора аренды объекта культурного наследия федерального значения, расположенного по адресу Конюшенная площадь, дом 1, строение 1.