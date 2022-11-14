Суд Петербурга отказал в иске к Смольному о судьбе Конюшенного ведомства
Санкт-Петербург, 14 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга впервые встал на сторону городского комитета по имущественными отношениям по делу о торгах относительно дальнейшего использования Конюшенного ведомства в центре Северной столицы. Ранее суд вставал на сторону ООО «БИМС», которое предъявило судебный иск к комитету, требуя отменить итоги торгов.
Ранее суд рассмотрел апелляционную жалобу комитета имущественных отношений (КИО) Петербурга и ООО «БахчаСарай» на определение Арбитражного суда Петербурга от 21 июня 2022 года об обеспечительных мерах, принятое по заявлению ООО «БИМС». Компания направляла иск к КИО о признании торгов и договора по Конюшенному ведомству недействительными.
Тогда суд жалобу КИО не принял и оставил решение в силе. Однако на заседании 11 ноября власти Петербурга выиграли суд, передаёт РБК. Это первая победа в серии предстоящих комитету судебных тяжб. Оспорить итоги аукциона по Конюшенному ведомству пытаются ещё два несостоявшихся участника торгов, АО «Футуро» и АО «Альфа». Заседание по их искам перенесли с 14 на 17 ноября.
Напомним, что торги проводились на право заключения договора аренды объекта культурного наследия федерального значения, расположенного по адресу Конюшенная площадь, дом 1, строение 1.
Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720–1723 гг. В 1817–1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Центральный объем симметричного здания — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.). Императорское Конюшенное ведомство — уникальный памятник культуры, который в настоящий момент находится в аварийном состоянии и требует принятия срочных мер по реновации.