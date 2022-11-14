Донецк, 14 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян бандеровскими формированиями. Об этом 14 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны боевиков ВСУ был произведён в 13:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб военнослужащий с Сахалина Семён Сергеевич Руденко.