Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону установят новые системы оповещения населения при ЧС. До конца 2022 года предполагается закупить шесть тревожных сирен.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

К решению о закупке и установке новых систем власти Ростова-на-Дону пришли после того, как во время командно-штабных учений 9 ноября часть горожан тревожного сигнала не слышала. Это было связано с неработоспособностью сирен. Новые устройства, говорят власти, установят на территориях, «не охваченных звуковым прикрытием электросирен», пишет портал 1rnd.ru.

ИА REGNUM сообщало, что учения выявили ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения. Кроме того, на отдельных участках было отмечено снижение уровня звучания сирен.