Москва, , 14:42 — REGNUM Введение аналога ОСАГО для средств индивидуальной мобильности является целесообразным, но для этого необходим ряд условий. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Электросамокат © Юля Камойлик

«В целом, мы считаем введение аналога ОСАГО целесообразным, однако оно возможно лишь при определённых условиях. Роль идентификатора может играть, например QR-код. <…> Есть и задача информирования и обучения корректной езде. Часто дети нарушают эти правила по незнанию. Мы предлагаем вести информирование», — сказала Львова-Белова.

По её словам, изучение правил ПДД начинается ещё в детских садах и продолжается в школах, но «нужно усилить изучение в школах — например, в рамках уроков «Разговоры о важном».

Львова-Белова отметила, что если посмотреть статистику аварий по велосипедам и мопедам, «то она тоже тревожна — статистика по детям увеличилась на 8%» пострадавших: «Это возвращает нас к вопросу культуры на дорогах».