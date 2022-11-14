Лозанна, Швейцария, , 14:30 — REGNUM Апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой зарегистрировал Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба суда.

Камила Валиева Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В заявлении CAS говорится, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не уложилось в установленные правилами WADA «разумные сроки» рассмотрения дела.

Отмечается, что на слушания будут назначены три судьи. Один арбитр будет со стороны WADA, второй — со стороны РУСАДА и спортсменки. Третьего судью определит президент отдела апелляций CAS.

Напомним, 8 ноября WADA передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что РУСАДА затягивает процесс.

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