Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Председатель самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия довёл партию до «неподвижности». Об этом 14 ноября заявил на брифинге претендующих на пост главы ЕНД Георгий Мумладзе.

Никанор Мелия European People's Party

По его мнению, Грузией якобы всё ещё управляет объявивший об уходе из политики основатель правящей партии «Грузинская мечта», которого в оппозиции называют «пророссийским олигархом».

«Сегодня он чувствует себя комфортно, потому что, несмотря на поддержку такого ресурса как 600 тыс. избирателей, Ника Мелия и его команда своей неспособностью, недемократичным управлением, нетерпимостью к отличающемуся мнению не в состоянии объединить патриотических борцов», — заявил Мумладзе.

Он также обвинил Мелию в неисполнении обещаний и в неспособности руководить партией. Мумладзе заявил, что, если станет председателем ЕНД, то поднимет протесты по всей стране и соберёт протестующих в Тбилиси, чтобы «решить судьбу Грузии ещё раз».

Напомним, ранее Мелия согласился с требованием ряда членов ЕНД провести внеочередные выборы председателя партии. Он заявил, что также намерен в них участвовать.

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