Ярославль, , 14:40 — REGNUM В Ярославле суд вынес приговор 25-летнему Кириллу Крумину, обвиняемому в посредничестве при передаче взятки бывшему советнику бывшего мэра Ярославля Сергею Бакшину. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд Gorspravka09.ru

Напомним, Сергей Бакшин обвиняется в двух эпизодах получения взяток. По версии следствия он, будучи заместителем директора принадлежащего мэрии АО «Центр», получал деньги за содействие предпринимателю в заключении договора об организации ярмарок на выгодных взяткодателю условиях. Второй эпизод относят к работе в Люберцах.

Кирилл Крумин был посредником при передаче взяток в Ярославле. Как установил суд, с марта по апрель 2021 года он передавал деньги Бакшину.

«Всего в указанный период Крумин К. передал чуть менее 700 тысяч рублей из предназначавшихся к передаче 1 миллиона 800 тысяч рублей», — приводит детали судебная пресс-служба.

Кирилл Крумин был задержан вместе с Сергеем Бакшиным сотрудниками ФСБ. 11 ноября он был признан судом виновным в совершении преступления. Ему назначили наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей.

Дело самого Сергея Бакшина рассматривается отдельно, приговор по нему ещё не вынесен. По мнению наблюдателей, тот факт, что посредник уже осуждён, не позволяет рассчитывать на оправдательный приговор бывшему советнику мэра.

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